Petrucci: "Non sono Gesù Cristo"

"Non sono Gesù Cristo. Sono un peccatore che andrà in Purgatorio e spera di meritarsi il Paradiso, quindi non devo perdonare Hackett. Lo aspetto venerdì in ritiro a Pinzolo per chiarire la questione". Così il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Giovanni Petrucci, ha commentato il duro sfogo del playmaker azzurro sui social ("Voglio rispetto") nei suoi confronti.

"Ho usato il Bonus Pater Familias del diritto romano – ha aggiunto Petrucci -, io lo aspetto venerdì. Se ci sarà parlerò con lui. Mi auguro che lui torni sereno e tranquillo. Con lui ho un rapporto particolare nella buona e nella cattiva sorte, ci ho parlato domenica e gli ho concesso, in accordo con il commissario tecnico Sacchetti e Datome, quello che aveva chiesto. Non comprendo perché siano uscite quelle frasi, non le commento ma voglio chiarire. Non sono sconvolto, ho la pelle dura e capisco anche i momenti nella vita di una persona. Non penso all'eventualità che lui rinunci al Mondiale".

SPORTAL.IT | 23-07-2019 15:12