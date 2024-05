Finale Europa League, Atalanta-Bayer Leverkusen: orario, formazioni, la mossa di Gasperini e dove vederla in tv

Bergamaschi a caccia del loro primo trofeo internazionale, i tedeschi puntano al "Treble": le possibili scelte degli allenatori, l'arbitro e i precedenti

Tutto pronto all’Aviva Stadium di Dublino, dove andrà in scena la finalissima di Europa League 2023/24. Mercoledì 22 maggio, alle 21, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini affronterà il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. I bergamaschi arrivano all’ultimo atto della competizione dopo aver vinto il girone D, eliminato lo Sporting agli ottavi, e compiuto le imprese contro il Liverpool ai quarti e il Marsiglia in semifinale. D’altra parte, il club tedesco, vincitore della Bundesliga con cinque giornate d’anticipo, ha dominato il girone H, mandato ko agli ottavi il Qarabag e superato West Ham e Roma nelle fasi successive.

Europa League, Atalanta-Bayer: dove vederla in tv e streaming

La gara tra Atalanta e Bayer Leverkusen, valida per la finale di Europa League, è in programma mercoledì 22 maggio, all’Aviva Stadium di Dublino, con inizio fissato alle 21. L’ultimo atto della competizione sarà trasmesso in chiaro su Rai 1, ma sarà visibile in diretta tv anche su Sky Spor Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport, previo abbonamento. Inoltre sarà possibile seguire il match in streaming su RaiPlay, Sky Go o NOW, ma anche sull’app di DAZN.

Finale Europa League 2023/24: Atalanta-Bayer Leverkusen

Atalanta-Bayer Leverkusen Data e orario: mercoledì 22 maggio ore 21

mercoledì 22 maggio ore 21 Diretta tv: Rai 1, Sky

Rai 1, Sky Diretta streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW, DAZN

La probabile formazione dell’Atalanta

Smaltita la delusione del ko in finale di Coppa Italia contro la Juventus, l’Atalanta ha festeggiato la vittoria in campionato contro il Lecce e ora è pronta ad immergersi nella finalissima di Europa League. Appuntamento con la storia per la squadra di Gasperini, che ha l’opportunità di alzare al cielo il primo trofeo internazionale. I bergamaschi arriveranno al tanto atteso impegno contro il Bayer Leverkusen senza gli infortunati Kolasinac e De Roon. In dubbio anche Holm per un problema al polpaccio. Di seguito, la probabile formazione,

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini.

La probabile formazione del Bayer

Il Bayer Leverkusen punta al “Treble” dopo aver vinto con cinque giornate d’anticipo la Bundesliga ed essendo arrivata anche in finale di Coppa di Germania. Il club tedesco, inoltre, ha chiuso il campionato senza sconfitte, mantenendo l’imbattibilità nelle 12 gare di questa edizione di Europa League e nelle otto gare di Coppa di Germania. Per la sfida contro l’Atalanta, Xabi Alonso potrà contare su tutti i suoi giocatori. Di seguito, la probabile formazione.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface. All. Xabi Alonso.

La designazione arbitrale

A dirigere la sfida tra Atalanta e Bayer Leverkusen sarà l’arbitro Kovacs, coadiuvato dagli assistenti Marinescu e Artene, insieme al IV ufficiale Kruzliak. Al VAR ci sarà van Boekel.

I precedenti

Gli unici due precedenti tra Atalanta e Bayer Leverkusen risalgono al 2022, in occasione degli ottavi di finale di Europa League. In entrambe le sfide ebbe la meglio la formazione nerazzurra, con il risultato di 3-2 in casa e di 0-1 alla BayArena.

