Piatek: "L'obiettivo è l'Europa, contro l'Inter voglio segnare"

17-03-2022 22:56

In occasione della conferenza stampa in vista della prossima sfida contro l’Inter, il centravanti della Fiorentina Krzysztof Piatek ha parlato dei suoi primi mesi a Firenze, a cominciare dal suo obiettivo con la maglia della formazione viola: “Qui sto bene. Ho un bel rapporto con tutti in squadra, il nostro obiettivo è quello di tornare in Europa”. E l’ex attaccante del Milan rivela anche di avere in famiglia una “spinta” a fare bene: “Contro l’Inter affrontiamo una grande squadra, ma anche noi siamo forti e voglio segnare. Mia moglie quando faccio gol è felice, quando non segno mi mangia. Mi dice di dover fare meglio. Mi chiede sempre come ho reso in allenamento”. Piatek spera di riuscire a fare bene con la maglia della Fiorentina, approfittando anche del gioco che propone Vincenzo Italiano: “Con il mister mi trovo bene, lui è sempre molto attivo. So che posso sempre fare di più. Lavoro anche per migliorare nella fase difensiva”. E poi sulle sue passioni calcistiche rivela: “Da giovane il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno, poi giocatori come Lewandowski o Harry Kane”.

OMNISPORT