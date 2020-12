Piccinini fa chiarezza sulla sua squadra del cuore: è putiferio

C’era una volta in cui nessuno si chiedeva per quale squadra facessero il tifo i giornalisti di calcio. In tempi recenti invece, soprattutto con il ricorso massiccio ai social e le tv che hanno sdoganato la figura dell’opinionista tifoso, spesso e volentieri anche giornalista, quelli che non si sono mai schierati vengono spesso additati di questo o di quella simpatia. E’ il caso di Sandro Piccinini, recentemente tornato in tv a Sky, dopo un periodo sabbatico e che sui propri social ha voluto fare chiarezza sulla sua presunta fede calcistica.

Per che squadra fa il tifo Sandro Piccinini?

Dopo i tanti complimenti ricevuti dalla critica e dall’opinione pubblica per le sue analisi puntali e ficcanti al Club su Sky la domenica dopo le partite, nelle ultime ore si è riaccesa la querelle sulla fede calcistica di Sandro Piccinini. Per molti juventino della prima ora, se non fosse altro perchè il padre, Alberto, ha indossato in passato la maglia bianconera, ma spesso additato anche di essere antijuventino, milanista o interista all’occorrenza per le critiche, per alcuni, eccessive quest’anno alla Vecchia Signora, e i complimenti specialmente al Milan primo in classifica.

Piccinini ha voluto fare chiarezza una volta per tutte con un post su Twitter che ha fatto incetta di commenti: “Un consiglio ai followers, in particolare a quelli giovani che mi conoscono poco. Sono 40 anni che chi mi segue cerca di affibbiarmi l’etichetta di tifoso di qualche squadra. Fatica sprecata. Non tifando neanche per me stesso, ogni settimana vi farò cambiare idea…”

Piccinini tifoso… di nessuno e il web si scatena

La risposta non risposta di Piccinini ha lasciato interdetti i suoi followers che hanno preso d’assalto il tweet del giornalista con oltre 500 commenti dei più disparati tra cui gettonatissimi i vari “Sciabolata morbida!”, “Cezzionale!”, “Proprio lui!” tratti dalle sue memorabili telecronache e diventati meme e intercalari di uso quotidiano, poi c’è chi commenta più seriamente “solo i giovani possono avere tale idea verso uno dei pochi professionisti in giro…”; “Non sono giovane e la seguo da molto. Posso solo dirle che la sua presenza a #SkySport è una ventata di aria pulita”.

Qualcuno si sbilancia “ma se è della Juve dai, l’ha pure detto. simpatizzante di Juve e Napoli”, “Dato che un appassionato di calcio tifa necessariamente qualcuno, farà come Cucchi e lo dirà quando terminerà la carriera o manterrà il silenzio? E non dica che non tifa per nessuno e che tifa solo per la Nazionale”; “Ti seguo dai tempi delle TV locali romane e ricordo perfettamente che dicesti di tenere per l’Inter. Questo non inficia minimamente la tua professionalità”.

SPORTEVAI | 02-12-2020 10:24