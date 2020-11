Inter, Piccinini scherza sul rigore negato: la battuta è virale

La mancata concessione di un calcio di rigore all‘Inter, apparso netto, per trattenuta di Balogh su Perisic in area è il leit-motiv del giorno e promette di far discutere a lungo. Nerazzurri frenati nel tentativo di rimonta contro il Parma e costretti ad accontentarsi di un punticino, peraltro strappato in extremis grazie a un’intuizione vincente dello stesso Perisic, a segno nel finale in sospetto fuorigioco.

L’arbitro Piccinini nel mirino

Piccinini, destinatario non solo dei rimbrotti e delle lamentele a fine gara di calciatori e staff tecnico dell’Inter, ma anche e soprattutto dei tifosi sul web. “Perché non è andato a rivederlo al Var?“, è l’interrogativo più gettonato sul web. E della questione – ovviamente – ha parlato un altro Piccinini, Sandro, con una battuta sul suo profilo Twitter diventata subito virale. Nel mirino c’è finito soprattutto l’arbitrodestinatario non solo dei rimbrotti e delle lamentele a fine gara di calciatori e staff tecnico dell’, ma anche e soprattutto dei tifosi sul web. “Perché non è andato a rivederlo al“, è l’interrogativo più gettonato sul web. E della questione – ovviamente – ha parlato un altrocon una battuta sul suo profilodiventata subito virale.

La battuta dell’altro Piccinini

Perisic, io ero sdraiato sul divano e non ho parenti arbitri…”, ironizza il giornalista, passato da qualche mese a Sky. “ Però ne parliamo sicuramente al Club, sul Var ho qualcosa da dire…”. Virale anche l’hastag, che riprende una delle espressioni classiche del Piccinini telecronista: “Non Var”. “Non cominciate a prendervela con me per il mancato rigore su, io ero sdraiato sul divano e non ho parenti arbitri…”, ironizza il giornalista, passato da qualche mese a Sky. “

Piccinini & Piccinini, le reazioni dei tifosi

Tantissimi i commenti al Tweet del giornalista. “Avrei da ridire anche su Piccinini (l’arbitro, ndr), perché tra stasera e Benevento mi chiedo come faccia a non vedere”, è il commento adirato di Christian. Polemizzano anche gli juventini, come Pierluigi: “La Juve ha già subito col Verona un mancato rigore tale e quale a quello di oggi. Ma se ne parla solo oggi…”. E come Michele: “Mi spiegate perché quello di Perisic non è fuorigioco e quelli di Morata sì?”. Ma sono soprattutto i sostenitori dell’Inter a lamentarsi: “Sto campionato è un abominio, mi chiedo fin dove dovremo arrivare. Ci sono 2-3 episodi scientificamente contro a partita, molto gravi: come se ne può uscire è assurdo….sotto gli occhi di tutti e nessuno fa nulla…”.

SPORTEVAI | 01-11-2020 09:28