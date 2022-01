Piccoli al Genoa: in corso le visite mediche

25-01-2022 09:58

Roberto Piccoli sarà a breve un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante proviene dall’Atalanta. Questa mattina per Piccoli sono in corso le visite mediche al Synlab Il Baluardo, Genova, in attesa poi di firmare l’accordo che lo legherà alla sua nuova squadra fino a giugno. Piccoli, con l’Atalanta, aveva iniziato alla grande la stagione segnando il gol della vittoria all’Olimpico Grande Torino contro i granata, gradatamente però ha trovato sempre meno spazio

