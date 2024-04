Piemonte, iniziato il conto alla rovescia per la partenza del Giro d'Italia

Lo sport come volano per l'economia regionale. Parlano il presidente Cirio e l'assessore Ricca

A poco piu’ di un mese dal via, il Piemonte si prepara ad accogliere il Giro d’Italia 2024.

A Venaria Reale e’ iniziato il conto alla rovescia verso la Grande Partenza: la prima tappa prendera’ il via il 4 maggio da un palcoscenico d’eccellenza come la Reggia di Venaria per terminare a Torino.

Una percorso che, secondo gli esperti del Giro, avra’ un finale impegnativo che fara’ uscire allo scoperto fin dall’inizio i capitani, e che vedra’ il passaggio a Superga a 75 anni esatti dal disastro aereo che costo’ la vita ai campionissimi del Grande Torino, che verra’ celebrato sul colletto della Maglia Rosa.

Dopo la Venaria Reale-Torino ci saranno la San Francesco al Campo-Santuario di Oropa il 5 maggio, la Novara-Fossano il 6 maggio e la Acqui Terme-Andora il 7 maggio.

ANSA/JESSICA PASQUALON