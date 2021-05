Pilato: "Budapest? Spero sia solo l'inizio"

Ospite della trasmissione “Che tempo che fa”, Benedetta Pilato è tornata a parlare degli Europei di nuoto terminati pochi giorni fa: “È stato una grande risultato a Budapest, spero sia l’inizio di una grande carriera per me, sono veramente contenta. Mio padre non guarda le mie gare perché ha l’ansia, ma adesso è più tranquillo. Ho battuto il record di Federica (Pellegrini ndr.) come la più giovane debuttante nei Mondiali, sono molto felice“.

Benedetta Pilato ha battuto il record mondiale dell’americana Lilly King nei 50 rana: “Anche lei si è complimentata con me per il record e mi ha detto ci vediamo a Tokyo. Io, infatti, mi sto preparando sui 100 rana”. I 50 rana non sono previsti a Tokyo, ecco perché la Pilato si sta dedicando ai 100 rana.

OMNISPORT | 31-05-2021 12:13