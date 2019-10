Pillastrini mette per iscritto la sua storia

Si chiama “Pillacanestro” il libro di coach Stefano Pillastrini, “Pilla” per il basket, che l’autore ha voluto sottotitolare: “Appunti di basket di un coach partito dai campetti”.

Il volume – 252 pagine, con un ricco corredo fotografico a colori, uscito nei primi giorni di ottobre – racconta i primi 40 anni nella pallacanestro dell’uomo nato a Ferrara il 19 luglio 1961: dalla prima stagione (1979/1980, allenatore delle giovanili alla Polisportiva San Savino) fino allo scorso campionato, concluso portando alla salvezza Reggio Emilia in Serie A.

Il libro – curato dal giornalista Luca Maggitti, che ne ha firmato la prefazione – è diviso in 10 capitoli e arricchito dai contributi di Mattia Ferrari (attuale coach di Casale Monferrato), Giustino Danesi de Luca (attuale preparatore fisico di Milano) e Alessandro Mamoli (giornalista di Sky). Nel capitolo dedicato alla famiglia, inoltre, sono compresi uno scritto della moglie, Michela Brunelli, e una intervista del figlio, Simone, che sta seguendo le orme del padre e attualmente è impegnato a Trapani nel settore giovanile. Questi i titoli dei capitoli: Gli inizi, I ringraziamenti, I capisaldi, La famiglia, I dolori, Le gioie, I giovani, I veterani, I compagni di viaggio, Il camp.

Per volere dell’Autore, i ricavi netti a lui spettanti derivanti dalla vendita del libro verranno devoluti, a sua cura, alla Casa della Carita di Corticella, via Del Tuscolano, 97 – Bologna. Ed è proprio alla Casa della Carità che è prevista la prima presentazione del libro, mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 20.30. La seconda si terrà invece martedì 29 ottobre 2019, alle ore 21, presso la sede della Fortitudo Bologna, in via San Felice.

