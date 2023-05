Pimenta: “Pogba rispetterà il contratto con la Juventus”

L'agente dopo l'ennesimo infortunio del francese: “Spero che possa uscire presto da questo periodo”

16-05-2023 11:04

Rafaela Pimenta è quasi una mamma per Paul Pogba, oltre che la sua agente dopo la morte di Mino Raiola. Normale, quindi, che abbia molto a cuore le sorti del francese. Giustamente preoccupata anche lei per l’ennesimo infortunio del suo assistito, ma moderatamente ottimista: “Succede, siamo tutti esseri umani e non possiamo controllare tutto quello che accade nel nostro corpo. Spero che possa uscire da questo periodo”.

Si può controllare invece l’accordo che c’è tra il Polpo e la Juventus. E in questo caso, non ci sarebbero assolutamente problemi: “Il contratto coi bianconeri verrà rispettato? Assolutamente, perché no”.