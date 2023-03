Pinamonti: "Ci davano per spacciati, ora godo"

L'attaccante del Sassuolo: "Volevo tanto tornare al gol, l'unica cosa che conta è che sono riuscito a ritrovarlo"

12-03-2023 21:02

L’attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti ai microfoni di Dazn ha commentato la splendida vittoria ottenuta in casa della Roma: “Siamo felici di com’è andata la partita. La Roma mi porta bene, ma non è questo l’importante. Volevo tanto tornare al gol, l’unica cosa che conta è che sono riuscito a ritrovarlo. In Serie A bisogna essere sempre concentrati, altrimenti si paga, specialmente contro la Roma. Siamo migliorati da questo punto di vista e si vede”.

Poi si toglie un sassolino dalla scarpa: “Considerando che fino a un mese e mezzo fa ci davano quasi per spacciati e dovevamo guardare quelle dietro, dico che dobbiamo goderci il momento. Nessuno ci considerava proprio, anzi abbiamo preso tante critiche, tanti insulti. Ma ci siamo compattati e ora è giusto godersi questo momento”.