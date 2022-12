Pioli: "A Leao serve un altro salto di qualità"

04-12-2022 23:25

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato di Rafael Leao ai microfoni di Sky: “Se vedi i movimenti di Leao in allenamento capisci subito che ha un potenziale incredibile, ha una capacità tecnica abbinata alla velocità che pochi hanno. Ha dovuto capire come svilupparsi e un nuovo metodo di lavoro, veniva dal Lille. Con tutto il rispetto, ma il Milan è il Milan e anche le pressioni sono diverse. Gli ci è voluto del tempo e deve fare ancora un salto per poter diventare un campione”.

“È un giocatore offensivo, più sta vicino all’altra area e meglio è – ha continuato Pioli -. Ma se sta qualche minuto senza toccare palla tende ad abbassarsi. Lui può giocare dappertutto e può fare tutto, può diventare ancora più decisivo in area, vorrei ci entrasse con più continuità e determinazione, ma se pensiamo al Rafa di 2 anni fa e al progresso che ha avuto… Qualcosina gli manca, come a tanti: è ancora giovane e non può avere il bagaglio completo, ma è intelligente e disponibile, sono sicuro che arriverà”.