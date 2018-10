Pioli non si fida del Torino

La Fiorentina vuole invertire il trend negativo in trasferta: solo un punto in quattro partite fuori casa per la squadra di Stefano Pioli.

Ed è lo stesso tecnico della Viola a parlarne durante la conferenza stampa: “Sappiamo che in trasferta non siamo ancora riusciti a vincere pur facendo grandi prestazioni: evidentemente ci è mancato qualcosa. Il Torino è una squadra con valori simili ai nostri che lotta per un posto in Europa. Sono più esperti e fisici, sono forti ma anche noi lo siamo. Dovremo essere intensi per tutti i novanta minuti”.

Pioli ha poi analizzato nel dettaglio i giocatori granata: “Iago Falque è bravissimo partendo dal centrodestra, Belotti o Zaza invece ad attaccare la profondità. Sono completi e fanno soffrire tutte le avversarie. Contro il Cagliari abbiamo mollato la presa per un solo attimo e siamo stati puniti, domani non la dovremo mollare mai: questo è il nostro obiettivo primario”.

SPORTAL.IT | 26-10-2018 17:30