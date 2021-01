Pioli su Calhanoglu: "Valuteremo, non si è allenato"

Dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus, il Milan vuole subito ripartire per difendere la vetta della classifica nell’anticipo della diciasettesima giornata di Serie A, quando a ‘San Siro’ arriverà il Torino dell’ex Giampaolo.

Stefano Pioli durante la conferenza della vigilia racconta cosa è successo dopo la sconfitta contro la Juventus, “Abbiamo valutato e analizzato le situazioni dell’ultima partita, ma non c’è stato bisogno di un mio intervento o di Maldini per risollevare il morale dei giocatori. Sappiamo di essere sulla strada giusta”.

Il tecnico rossonero poi fa il conto degli infortunati ed esclude la convocazione di Ibrahimovic per Milan-Torino. “Saelemaekers e Bennacer speriamo di riaverli col Cagliari, anche Ibrahimovic sta seguendo il suo programma. Oggi ha lavorato in parte col gruppo perché era previsto ma non credo che possa essere disponibile per domani. Come stanno Kjaer e Calhanoglu? Hakan ha una caviglia infiammata, vedremo domani. Kjaer era un po’ affaticato ma oggi si è allento con la squadra”.

Pioli infine si sofferma sulle mosse del Milan sul calciomercato a partire dai rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. “Io credo che la volontà sia di rinnovare i contratti in scadenza, come sempre c’è una trattativa. Simakan? Parlo dei giocatori che sto allenando, non ho nessun commento da fare”.

