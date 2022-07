Pisa-Samp, è fatta per lo scambio di mercato

27-07-2022 12:59

Accordo totale per Pisa e Sampdoria in merito allo scambio di mercato che avverrà da qui ai prossimi giorni. Secondo quanto riporta Il Secolo XIX è stato definito l’accordo per l’operazione che porterà Ernesto Torregrossa a titolo definitivo in Toscana, mentre il difensore Maxime Leverbe effettuerà il percorso opposto, e andrà in Liguria.

Torregrossa ha giocato in prestito con ottimi risultati nei nerazzurri negli ultimi sei mesi della scorsa stagione. Per Leverbe potrebbe scoccare invece l’ora del debutto in Serie A, con la maglia blucerchiata.

