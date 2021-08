Pista, Omnium donne: l'Italia schiererà Elisa Balsamo

Il ct della Nazionale di ciclismo femminile Edoardo Salvoldi ha comunicato le proprie scelte in vista delle prove su pista di venerdì 6 e domenica 8 agosto.

Scelte piuttosto sorprendenti, se è vero che Salvoldi ha deciso di puntare per l’Omnium, in programma nella notte italiana di domenica, giornata conclusiva dei Giochi di Tokyo 2020, su Elisa Balsamo e non su Letizia Paternoster.

Le due saranno in gara insieme venerdì per la Madison.

Come per il quartetto dell’inseguimento, che ha concluso al quarto posto, anche nelle due prove individuali l’obiettivo principale dell’Italia è quello di far fare esperienza alle proprie giovani atlete, come dichiarato dallo stesso Salvoldi.

“Come per l’inseguimento l’obiettivo anche in queste due prove è mettere in tasca un’esperienza fondamentale. Nella coppia Balsamo-Paternoster per l’americana crediamo molto, aldilà della condizione atletica di questo momento, la mia scelta guarda a ieri. ma soprattutto a domani. Solo dopo quest’esperienza le nostre ragazze capiranno cosa vuol dire un’Olimpiade e vorranno sentire Parigi più vicina”.



