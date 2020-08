Pistocchi accomuna Conte a Sarri: polemica rovente

Tu chiamale se vuoi, ossessioni. Per Maurizio Pistocchi l’esonero di Sarri resta ancora una macchia indelebile per la Juventus. Il giornalista di Mediaset non ha mai smesso di elogiare il lavoro e le idee del tecnico di Figline e continua la sua crociata oltranzista in maniera diretta o indiretta. Anche la vittoria dell’Inter di Conte, un tecnico che teoricamente è quanto di più lontano da Sarri per idee tattiche e capacità gestionali, diventa per Pistocchi un pretesto per ricordare la bravura del tecnico esonerato da Agnelli.

Pistocchi elogia Conte e Sarri

Dopo il 5-0 dell’Inter allo Shakhtar Pistocchi scrive su twitter: “Un allenatore italiano in finale di EL per il 2^ anno consecutivo. Dopo Sarri, adesso Conte: allenatori diversi per concetti e mentalità ma con qualcosa che altri non hanno: idee, da mettere in pratica sul campo. Lavoro, non sogni. Applausi e in bocca al lupo”.

Poi aggiunge su Conte: “Non ho mai messo in discussione la qualità del suo lavoro, discuto-da sempre-una impostazione che parte dai 5 difensori. Magari questo è l’anno buono perché una squadra con il 5:3:2 torni a vincere in Europa dopo 25 anni”.

I tifosi rifiutano il paragone Conte-Sarri

Scoppia la polemica sui social. Il paragone non piace a nessuno: “Uno è un vincente nato, l’altro ha rinnegato se stesso fallendo miseramente” oppure: “Uno ha costruito una squadra, l’altro l’ha distrutta… Differenze… ” e ancora: “Sono agli opposti come mentalità calcistica. Quali sarebbero queste idee che altri non hanno..???”.

Pistocchi bersagliato sul web

Le idee di Pistocchi vengono rigettate in toto: “Differenze abissali tra MS&Conte in termini di capacità gestionale di un gruppo.Sarri ha distrutto il lavoro di Allegri, reso la squadra più debole senza aggiungere NULLA del suo presunto gioco. Conte ha raso al suolo il passato,ricostruito&quasi vinto la Coppa dei diciassettesimi” o infine: “Conte ha posto le basi per vincere lo Scudetto, Sarri è stato chiamato per migliorare la competitività in Europa ed è uscito agli ottavi contro un avversario nettamente inferiore. Sarri non è un grande allenatore,è un buon istruttore di campo, stop”.

SPORTEVAI | 18-08-2020 11:43