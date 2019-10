Pistocchi al veleno su Capello dopo paragone Cassano-Totti

Non scoppia la pace fra il giornalista Maurizio Pistocchi e Fabio Capello. Anzi, c’è una nuova puntata di veleni e frecciate, che l’ex tecnico di Milan e Roma ha ricevuto via Twitter. Questa volta tutto è dovuto al fatto che Capello ha affermato che il giocatore con più talento che ha allenato quando guidava i giallorossi è stato Antonio Cassano, cosa che Pistocchi ha subito provato a smentire.

Il tweet pungente – Sul so profilo ufficiale infatti il giornalista ha scritto “Per Fabio Capello il giocatore con più talento allenato alla ASRoma è stato Antonio Cassano (419 partite 114 gol in massima divisione, media 0.27/pt). Chissà cosa ne pensa Francesco Totti (619 partite 250 gol in serie A, media 0.40/pt)”. Tutto questo per sottolineare come siano i numeri a parlare.

Lei non sa cosa so io – Non soltanto questo però. come già sottolineato Pistocchi contro Capello aveva già speso parole, affermando che stesse rosicando come Sacchi durante l’infinita polemica contro Maurizio Sarri. Nei commenti del tweet riportato più in alto infatti c’è chi gli ha chiesto da cosa dipendesse questa ossessione per Capello e la risposta è stata misteriosa, ovvero: “Io so molte cose che lei non sa”.

Ribadire il concetto – Nel rispondere ai suoi interlocutori del resto l’ex moviolista Mediaset ha anche attaccato lo stesso Cassano, scrivendo “Nella mia vita ho conosciuto tantissimi calciatori che avevano talento. Molti non sono diventati nemmeno giocatori. Il talento è inutile senza il cervello: il calcio nasce dalla testa”.

SPORTEVAI | 26-10-2019 14:57