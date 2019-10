Pistocchi brucia Capello: Rosica come con Sacchi, web in fermento

E’ dall’inizio della stagione che, salvo rarissime occasioni, la Juventus non esalta pur continuando a vincere ma se le classifiche – in campionato come in Champions – non ammettono repliche, diverso è il discorso sull’efficacia della squadra. Ieri sera dopo il sofferto successo in rimonta con il Lokomotiv in Champions c’è stato un vivace confronto in tv tra Sarri e Capello.

IL CONFRONTO – Nel commentare la gara l’allenatore della Juve ha ricordato che da quando esiste la Champions abbiamo fatto il record di possesso palla, 77,8%, e di supremazia territoriale, con 28 tiri fatti”. Da qui l’intervento di Capello: “Hai detto 28 tiri? Forse ho visto un’altra partita. La Juve ha vinto con due tiri da fuori area, sul secondo è stato decisivo l’errore proprio del portiere”.

LO SFOGO – Un commento che non è piaciuto a Maurizio Pistocchi, trasformatosi da primo nemico della Juve a fan quasi sfegatato dei bianconeri da quando su quella panchina si è seduto il suo idolo Sarri.

IL TWEET – Pistocchi su twitter attacca: “Come rosica Capello, due stagioni alla Juve che si ricordano solo per gli Scudetti revocati (cit. Conte). Come fanno tutti gli ex-calciatori diventati tecnici, considera Sarri un intruso, perché non fa parte del suo mondo”.

COME CON SACCHI – Il giornalista di Mediaset aggiunge: “Rosica moltissimo … come rosicava per Sacchi, e ne sparlava a Milanello. Al punto che Berlusconi lo emarginò alla Mediolanum. All’estero il mondo del Calcio riconosce tra i più grandi solo Sacchi. Per Capello basta e avanza quello che dicono di lui i suoi ex-giocatori”.

LE REAZIONI – Il mondo del web si spacca e arrivano reazioni di ogni tipo: “Capello rosica, per Sarri? Ok…. Va bene fare le crociate per partito preso e Sarri è apprezzato anche dal sottoscritto però.. dai su…” o anche: “Ne riparliamo quando Sarri avrà gli stessi trofei di Capello“.

CHI HA VINTO? – Tantissimi si dissociano dal pensiero di Pistocchi: “Peccato Maurizio che quello che ha vinto Capello, Conte e Sarri non lo vinceranno manco nella prossima vita. Un po’ di umiltà non guasta mai” o anche: “Ma rosica cosa? Da quando è arrivato Sarri lei è diventato illeggibile. Sarri ha detto di aver fatto 28 tiri in porta, Capello ha giustamente detto che stava dicendo una fandonia”.

FAVOREVOLI – I tifosi juventini sono divisi: “Non ha fatto che minimizzare, ma io ricordo bene come non giocava la sua Juve, quella a cui sono meno legato in assoluto” oppure: “Capello con una delle migliori Juve della storia cos’ha fatto? Troppa saccenza“.

VEDOVE – C’è chi scrive: “Rosica perchè è un estimatore del fantino di Livorno, ora è una vedova come tanti altri”, c’è chi ricorda: “Se penso alle figure di m…che ha fatto in Champions con una super Juve…certe volte è meglio tacere” e infine: “Capello rosica sempre e non solo per Sarri, è diventato irritante e crede di essere il Dio del pallone”.

SPORTEVAI | 23-10-2019 08:46