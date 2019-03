Pistocchi cita il Times: La Juve ha paura per Ronaldo

Maurizio Pistocchi torna alla carica. Il giornalista Mediaset ha postato un messaggio su Twitter sulle ansie della Juventus per Cristiano Ronaldo, scatenando una nuova bufera. Perché, nel caso di Pistocchi, il riferimento non è alla sentenza sulla possibile squalifica Uefa del fenomeno portoghese, ma a una faccenda ancora più seria.

Il tweet – Ecco il testo del messaggio del giornalista, corredato da foto eloquenti tratte da vari quotidiani cartacei e online: “Il NewYorkTimes scrive che la Juventus non farà la ICC negli USA per evitare problemi derivanti dalle indagini in corso sul caso di stupro che vede coinvolto CR7, e giocherà in Asia. Non capendo una parola di inglese, i soliti ignobili insultano me. Analfabetismo funzionale”.

Le reazioni – Meglio evitare trasferte negli Stati Uniti, insomma, anche se la Juventus potrebbe rimetterci un bel po’ di soldini. Per evitare rischi e per far star tranquillo Ronaldo. Ma cosa ne pensano i tifosi? “Penso che sia il minimo, da parte di una squadra, tutelare in tutti i modi possibili un suo giocatore…Non riesco a capire cosa si voglia dimostrare sottolineando per tutto il giorno questa notizia”, scrive un sostenitore bianconero. Un altro si avventura in ipotesi: “Non è che magari (magari eh) avendola già fatta quest’anno, e magari, Cr7 avendo un certo appeal, magari questa volta sarà più conveniente fare il tour in Asia per una questione di merchandising con annessi e connessi…magari eh?”. C’è spazio anche per le battute amare, da parte di un tifoso milanista: “Bella personcina sto Ronaldo, evasione fiscale prima… stupro ora. Al traffico di droga se ne occuperà quando andrà in pensione”.

SPORTEVAI | 21-03-2019 09:02