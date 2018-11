Pistocchi controcorrente: Perché tanti elogi a Inter e Napoli?

A leggere le prime pagine dei giornali e i commenti degli opinionisti più autorevoli è stata una serata di gloria per le italiane in Champions League. I pareggi interni di Inter e Napoli sono stati celebrati come un’impresa e si parla di “rinascimento italiano” in Europa ma c’è chi non la pensa così. Bastian contrario è Maurizio Pistocchi che non sia accoda al coro di elogi per nerazzurri e partenopei. Su twitter l’ex moviolista di Mediaset applaude prima il Barcellona: “La superiorità tecnica e tattica del Barcellona è stata evidente: la loro forza é correre sempre in avanti, occupare i mezzi spazi, avere la capacità di palleggiare nello stretto e di uscire con la palla. Il punto preso dall’Inter é prezioso, il Barcellona ha sprecato tantissimo. C’è chi pensa che il Calcio dipenda solo dalle qualità dei giocatori ma Il Calcio è un gioco di squadra, e l’idea collettiva del Barcellona ne fa una squadra straordinaria: è il gioco che esalta le qualità dei giocatori”.

LA POLEMICA – Poi esce allo scoperto con un altro tweet: “Leggo, con un po’ di disagio, commenti che non condivido sulle gare di Inter e Napoli, e mi chiedo se il ruolo del giornalista sia diventato quello del venditore di un prodotto e se per farlo sia necessario fare commercio di parole”. Anche il Napoli per Pistocchi ha avuto diverse lacune: “Al Napoli di ieri è bastato un ottimo quarto d’ora per strappare un punto al PSG ma dal 62esimo in poi ha rischiato più volte, è stato fortunato sul fallo di Maksimovic/Bernat e sulla conclusione di Mbappe all’84esimo, ha tirato di più-20 >9-e lasciato il possesso-57>43%-al PSG”. Poteva mancare anche un accenno alla Juve? Impossibile, così quando un tifoso bianconero lo provoca: “Quando si parla di Napoli è fortuna, quando si parla di Juve è un furto!”,. Lui replica postando la foto del fallo di Iuliano su Ronaldo nel ’98: “Quando si parla di “fallo” si dice che è fallo. Cosa che qualcuno non ammette mai, neanche dopo 20 anni”.

SPORTEVAI | 07-11-2018 11:05