Pistocchi e il Var: dov'era sul rigore non dato al Napoli?

Da ex moviolista di Mediaset di interventi simili ne ha visti e commentati tanti, ecco perchè Maurizio Pistocchi si è sentito in dovere di dire la sua su un episodio dubbio accaduto ieri in Milan-Napoli. Il giornalista scrive su twitter lamentando un rigore a suo dire netto a favore della squadra di Ancelotti: “Se Doveri può non aver visto, Giacomelli al VAR aveva il dovere di chiamare alla review il direttore di gara: perché l’intervento di Bakayoko su Insigne (5’ del 2^ tempo) era RIGORE”. Fioccano i commenti e tra tante voci ironiche (“Ma al VAR erano appena arrivate le pizze…. E si sono distratti.. “ o anche “Stavano guardando C’è posta per te”) il mondo del web appare diviso sul contatto. C’è chi prende le parti dell’arbitro: “Ha continuato a giocare e stava perdendo palla, tocco leggero ed ininfluente. Sarebbe stato scandaloso fischiare rigore” o anche “Il tocco c’è ma è troppo leggero per essere concesso un calcio di rigore che “è una cosa seria”. Inoltre il Var può intervenire solo in caso di chiaro ed evidente errore, non è questo il caso. Non ci stanno complotti” e c’è chi non prende posizioni nette: “Il pestone è netto, ma Insigne aveva già perso il possesso del pallone. Se lo dava ci sarebbero state polemiche al contrario. Se ne può discutere all’infinito” o anche: “Vero, ma anche il gol annullato al Milan non l’ho capito…e dico anche che l’espulsione di Fabian Ruiz è senza senso”.

LE REAZIONI – Non mancano provocazioni: “Insigne ha avuto il torto di non cadere immediatamente, sicuramente Dybala avrebbe fatto meglio..” ma sono tanti anche quelli che danno ragione a Pistocchi: “Anch’io in diretta già pensavo che adesso il VAR avrebbe comunicato un silent check….invece solo e soltanto SILENT! In una partita così di cartello, alla Juve avrebbero dato anche le radiografie dei tre giocatori coinvolti”. Infine un suggerimento per evitare polemiche: “La soluzione migliore sarebbe quella di avere arbitri di altre nazioni ogni settimana. Un po’ come nelle coppe europee. Atalanta-Roma uno spagnolo, Chelsea-Manchester City un Italiano, Real-Betis un tedesco e così via….. si ridurrebbe la piaggeria nei confronti dei potenti…”.

SPORTEVAI | 27-01-2019 09:18