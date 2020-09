Pistocchi scatenato, la battuta su Agnelli innesca la bufera

Giornata importante quella di ieri per Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus, leader anche dell’Eca, l’associazione che raggruppa i grandi club del Vecchio Continente, ha parlato della situazione del calcio durante la pandemia e ha lanciato un allarme per quanto riguarda i ricavi. Molti club rischiano il collasso finanziario e le voci che circolano sulla stessa Juventus non sono incoraggianti.

Agnelli e la considerazione sul Manchester City

Il numero uno della Vecchia Signora ha parlato anche della sentenza che ha riammesso il Manchester City. Alla società inglese è stata commutata in multa la squalifica dalle coppe per aver violato il fair play finanziario: “Sono abbastanza grande per sapere che le sentenze si accettano e non si commentano”, le parole del presidente bianconero.

Pistocchi, che affondo verso Agnelli

Proprio questa considerazione di prammatica ha scatenato la reazione sarcastica di Maurizio Pistocchi. Il giornalista Mediaset, dal suo profilo Twitter, ha postato una foto di Agnelli, un’altra dello striscione che compare all’Allianz Stadium con i 38 scudetti rivendicati dalla Juventus, quindi una frase perentoria: “Andrea Agnelli, interpellato sul caso Manchester City, ha detto testualmente: ‘Sono abbastanza grande per sapere che le sentenze si accettano e non si commentano’. Siamo su Scherzi a Parte“.

Le infinite battaglie giudiziarie della Juventus

Il club bianconero, infatti, si è reso protagonista di una lunga serie di battaglie giudiziarie contro la Figc per ottenere la restituzione degli scudetti revocati a causa dello scandalo Calciopoli, quello del 2004-05 (rimasto inassegnato) e quello del 2005-06 (concesso all’Inter, finita terza sul campo alle spalle della Juventus e del Milan). E nonostante i continui pronunciamenti contrari dei vari tribunali, gli scudetti esposti allo Stadium sono sempre 38 e non 36.

Pistocchi vs Agnelli, le reazioni dei tifosi

“No dai….era ironico e non lo abbiamo capito”, ironizza un sostenitore del Napoli sul patron bianconero. “Fino al prossimo ricorso perso…”, aggiunge Lorenzo. “Quindi domani cambia i numeri fuori dallo stadio?”, si chiede Simone. E i tifosi juventini? Arnaldo prova a replicare: “Maurizio le ricordo che la Juventus ha rispettato la sentenza, ha giocato in serie B”. Oppure Simone: “Perché non esponi direttamente il logo nerazzurro?”. Ma la maggioranza dei commenti sposa il sarcasmo del giornalista: “Solo le sentenze che riguardano gli altri si accettano, evidentemente”.

SPORTEVAI | 09-09-2020 09:44