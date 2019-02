Pistocchi su Allegri: via dai social per colpa di Ronaldo

Non è un momento facile in casa Juventus, nonostante uno scudetto che oramai sembra davvero ad un passo. Tiene banco il giallo Allegri, che ha deciso di chiudere tutti i suoi account social per i continui insulti ricevuti, per la maggio parte da sostenitori bianconeri. Una situazione completamente sfuggita di mano dopo il ko patito in Champions League contro l’Atletico Madrid.

L’avevo detto – A commentare la faccenda è intervenuto anche il noto opinionista Maurizio Pistocchi, che sul suo profilo ufficiale di Twitter di fianco ad un collegamento alla notizia della scelta dell’allenatore juventino ha scritto: “Quando,a inizio stagione, scrivevo che la grancassa mediatica per l’arrivo di CR7 alla Juve avrebbe fatto danni mi riferivo anche a questo: si sono create nella tifoseria aspettative illogiche, che il tifoso medio non sa gestire”.

Un asso nella manica (troppo asso) – Insomma la responsabilità di dover vincere per forza dopo aver acquistato Cristiano Ronaldo, a detta di molti il miglior giocatore del mondo, potrebbe essersi rivelato un boomerang per la società piemontese sotto questo punto di vista. Sotto un punto di vista squisitamente tecnico però le cose per Massimiliano Allegri si sono messe meglio in relazione al fuoriclasse portoghese: si parlava di un infortunio alla caviglia ma per Ronaldo lo spavento sembra passato e l’attaccante dovrebbe essere regolarmente in campo nella delicata trasferta contro il Napoli.

SPORTEVAI | 28-02-2019 16:17