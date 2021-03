Pjanic: "Chiedo due gare di fila"

Miralem Pjanic in un’intervista al Mundo Deportivo ha parlato della sua difficile situazione al Barcellona: “Non ho firmato per andarmene l’anno seguente. Da anni era mia intenzione venire qua e voglio vincere qua la Champions”.

“A Koeman chiederei di poter giocare 2-3 gare di fila per mostrare il mio calcio, ma non mi arrendo e continuo a lavorare. Quest’anno voglio aiutare a fare doppietta (Liga e Coppa del Re), questa è la mia mentalità. Non mi arrendo mai. Se non gioco, la mattina dopo mi alleno più duramente che mai in modo che gli allenatori si accorgano che non mi arrendo. Non ho smesso di allenarmi un solo giorno, anche se sono arrivato più tardi a causa del Covid-19”.

“Quando ho iniziato con i sintomi, non potevo crederci… Koeman mi ha detto in pre-season di stare calmo, di rimettermi in forma, di non avere fretta. Poi è stato difficile per me entrare. Koeman non parla molto ai giocatori, quindi quello che devo fare è continuare a lavorare per essere pronto quando ha bisogno di me”.

OMNISPORT | 27-03-2021 10:55