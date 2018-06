Pjanic in vendita, la Juventus ha fissato il prezzo

Miralem Pjanic è sul mercato. Dopo un vertice tenutosi a Milano tra Beppe Marotta e Massimiliano Allegri, la Juventus ha fissato il prezzo per la cessione del centrocampista bosniaco, finito nel mirino delle due grandi di Spagna, il Barcellona e il Real Madrid.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Pjanic partirà solo se arriverà un'offerta da 80 milioni di euro: in caso di cifre inferiori, la Vecchia Signora non si siederà al tavolo delle trattativa. Secondo i media spagnoli i blaugrana avrebbero individuato l'ex Roma come sostituito di Andres Iniesta, e sarebbero pronti a investire 70 milioni di euro: i catalani dovranno alzare la loro offerta per soddisfare i campioni d'Italia.

Incassati i soldi per la cessione di Pjanic, i bianconeri tenteranno l'assalto alla stella della Lazio Sergey Milinkovic-Savic, anche se il prezzo del serbo sta lievitando in queste ore a causa del Mondiale. La Juventus, che a breve accoglierà Emre Can, in arrivo dal Liverpool a parametro zero, in caso sfumasse la trattativa con la Lazio sarebbe pronta a puntare su Kovacic (Real Madrid) o Pogba (Manchester United).

Negli scorsi giorni Pjanic aveva messo un "Mi Piace" su Instagram alla notizia di un interesse del Barcellona nei suoi confronti. Il giocatore aveva però commentato così il polverone sollevatosi sulla questione: "Mamma mia, per un like a una foto, nemmeno avevo letto cosa c'era scritto… Fake News".

Secondo il Mundo Deportivo, ci sarebbero già stati i primi contatti con l'entourage del giocatore per capire se la trattativa possa avere un seguito. Classe 1990, Pjanic ha un contratto garantito con i bianconeri sino al giugno del 2021.

Pjanic, sotto la Mole dal 2016, ha finora vinto due campionati di serie A e due Coppe Italia con i bianconeri. Dieci gol in campionato in 61 presenze in serie A con la maglia del club torinese.

SPORTAL.IT | 20-06-2018 09:45