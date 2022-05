Pjanic: "Tornare in Italia? Mai dire mai. Dybala perfetto per la Roma"

25-05-2022 10:47

Miralem Pjanic, ex centrocampista di Roma e Juventus, è tornato al Barcellona dopo l’esperienza al Besiktas. Intervistato da ‘La Repubblica’, ha affrontato diversi temi: dalla finale di Conference League dei giallorossi, passando per il suo ex compagno Dybala, fino al suo futuro. Sul suo periodo nella capitale, il bosniaco ha dichiarato: “Mi è dispiaciuto non poter vincere nulla in quegli anni. Avevamo una squadra forte e il ds Sabatini aveva fatto un grande lavoro, ma ci mancava una società. Ora vedo una società presente e un grandissimo allenatore come Mourinho”.

Successivamente, il centrocampista ha parlato del suo ex compagno alla Juventus, Paulo Dybala: “Sarebbe perfetto per la Roma. Da quello che vedo, la Roma deve fare un passo avanti, con qualche campione in più. E giocatori come Paulo migliorano le squadre”. Pjanic conclude, parlando del suo futuro: “Seguo molto il calcio italiano, lo amo. Per adesso immagino di stare a Barcellona per altri due anni e finire il contratto. Poi, vedremo. Mai dire mai“.