Play off Nba: Boston da sorpasso, Durant – Booker da sogno

I Celtics passano a condurre 2-1 contro Philadelphia, la coppia fa 86 punti per la vittoria dei Suns su Denver

06-05-2023 09:53

Play off Nba esplosivi. I Boston Celtics si riprendono il vantaggio del fattore campo espugnando casa di 76ers, ossia Philadelphia. Finisce 114-102 con Tatum che segna 7 punti (dei suoi 27 totali) nei 180 secondi finali. Per Jayson anche 10 rimbalzi. Da segnalare anche i 23 punti di Jaylen Brown. Per i padroni di casa si salva solo l’Mvp Joel Embiid (premiato prima della partita), che segna 30 punti, prende 13 rimbalzi e fa 4 stoppate, con 9/19 dal campo e 11/12 dalla lunetta.

Phoenix Suns riesce a vincere 121-114 sui Nuggets di Denver. E lo fa grazie alla prestazione monstre di Durant e Booker. Il primo entra finalmente in questi play off segnando 39 punti, il secondo arriva addirittura a 47, suo record. Denver spreca la serata pazzesca di Nikola Jokic, autore di 30 punti, 17 assist e 17 rimbalzi: mai nessuno come lui in Nba. Per Denver è il primo ko della serie.