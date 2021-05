Play-off NBA: i LA Lakers cominciano con una sconfitta

Partenza in salita nei play-off per i LA Lakers battuti da Phoenix (99-90). Ben 34 punti di Booker, James si ferma a 18 punti. Successo in volata per Atlanta in Gara 1 al Garden: 107-105 ai danni di New York (sette punti per Gallinari). Decisivo un canestro di Young sulla sirena.

Cade, a sorpresa, Utah battuta da Memphis (112-109 il finale). Super prestazione di Brooks, autore di 31 punti. Infine Philadelphia si sbarazza di Washington: 125-118 con 30 punti di Embiid e 37 di Harris.

I risultati della notte:

PHILADELPHIA – WASHINGTON 125-118

NEW YORK – ATLANTA 105-107

PHOENIX – LA LAKERS 99-90

UTAH – MEMPHIS 109-112

OMNISPORT | 24-05-2021 07:35