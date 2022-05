29-05-2022 23:01

La Virtus Bologna di coach Scariolo vince anche Gara-2 della semifinale playoff LBA contro Tortona. Gli emiliani riescono a imporre la propria legge davanti ai propri tifosi, demolendo senza pietà la squadra di Casale Monferrato con un terribile 91-70. Gara-1 giocata venerdì, sempre in Emilia, era terminata col punteggio di 77-73. Adesso alla Virtus manca appena una partita per arrivare alla finale decisiva, contro una tra Olimpia Milano e Dinamo Sassari (al momento avanti l’Armani dopo Gara-1).

Bologna non ripete gli errori di Gara-1, dove è stata salvata solamente da un super Marco Belinelli, faticando solamente nel proprio periodo per poi ergersi come una vera e propria corazzata per tutto il resto della partita, ed ora le Vu-Nere sono a 40′ dal ritorno in finale per difendere lo Scudetto vinto nel 2021.

Buoni Teosodic autore di 17 punti e Shengelia con 13. Tortona invece paga tantissimo le 15 palle perse e la sconfitta a rimbalzo, 40 a 37 (pur con 16 carambole offensive), Pesano più di tutto però le terribili percentuali al tiro, 12 su 38 da due e 9 su 30 da tre (63% e 40% per Bologna).

Gara-3 sarà martedì 31, alle ore 20.45, al palaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato.

I roster:

Bologna: Tessitori 10, Mannion 10, Belinelli 5, Pajola 5, Alibegovic, Jaiteh 6, Shengelia 13, Hackett 9, Sampson 7, Weems 5, Teodosic 17, Cordinier. All. Scariolo.

Tortona: Mortellaro ne, Wright 7, Cannon 5, Tavernelli, Filloy 10, Mascolo, Cattapan ne, Severini 6, Sanders 5, Daum 13, Cain 6, Macura 18. All. Ramondino.