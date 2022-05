Playoff: Milano e Virtus Bologna già in semifinale, Tortona allunga su Venezia

19-05-2022 22:43

Giornata di tre gare-3 dei quarti di finale dei playoff di Lega Basket Serie A, e in tutte e tre le partite si sono avute vittorie in trasferta. Nella prima, la Bertram Derthona Basket Tortona ha battuto a Mestre l’Umana Reyer Venezia per 73-63 con 19 punti di Mike Daum andando in vantaggio per 2-1 nella serie e riconquistando il fattore campo, dato che l’eventuale gara-5 si giocherà in Piemonte.

Sono già in semifinale invece le due candidate per la finalissima, l’AX Armani Exchange Milano e la Virtus Segafredo Bologna, che hanno travolto rispettivamente per 89-59 l’Unahotels Reggio Emilia e per 75-55 la Carpegna Prosciutto Pesaro. Per l’Olimpia di Ettore Messina 16 punti di Benjamin Bentil, per le V Nere di Sergio Scariolo 15 punti di Mouhammadou Jaiteh. Domani la sfida tra Banco di Sardegna Sassari e Germani Brescia con la serie in parità sull’1-1.

OMNISPORT