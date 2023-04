I risultati delle sfide nella notte italiana

20-04-2023 11:44

I Denver Nuggets si portano in vantaggio nel secondo turno dei playoff della stagione 2022-2023 di NBA. Situazione di equilibrio, invece, nelle altre due partite che si sono giocate nella notte italiana.

DENVER NUGGETS – MINNESOTA TIMBERWOLVES 122-113 (2-0) Jamal Murray e Nikola Jokic trascinano Denver alla vittoria sui Minnesota Timberwolves 122-113. Dopo un avvio schiacciante per i Nuggets, Minesota non demorde, riapre i giochi nel terzo quarto e nell’ultimo si porta anche davanti grazie alla prestazione di Anthony Edwards (41 punti). Ma Denver riprende in mano la situazione e capovolge le sorti della partita.

MEMPHIS GRIZZLIES – LOS ANGELES LAKERS 103-93 (1-1) I Los Angelers Lakers non approfittano dell’assenza di Ja Morant tra i Memphis Grizzlies per portarsi avanti nella serie. Anzi, soffrono per tutto il match il gioco degli avversari, che dopo l’intervallo hanno un vantaggio di 20 punti. Alla fine, i Grizzlies vincono 103-93 e pareggiano il conto. I migliori in campo sono stati LeBron James (28 punti e 12 rimbalzi) per i Lakers e Xavier Tillman (22 punti e 13 rimbalzi) per Memphis.

MILWAUKEE BUCKS – MIAMI HEAT 138-122 (1-1) I Bucks devono rinunciare a Giannis Antetokounmpo (candidato al premio Mvp) che non si è ripreso dall’incidente di gara-1 contro Miami. Ma questo non impedisce loro di spingere sin dall’inizio e mantenere il controllo per tutta la partita, sino al 138-122 finale. Si va quindi sull’1-1. Il miglior marcatore è Brook Lopez (25 punti), ma fondamentale è anche Jrue Holiday (24 punti, 11 assist).