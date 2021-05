Playoff Scudetto: Milano a valanga, Venezia vittoria col brivido

Milano inizia come meglio non poteva il proprio cammino nei playoff tricolori. Nella gara 1 della serie contro Trento, la squadra di coach Ettore Messina si impone largamente 88-62 facendo la differenza con un parziale di 46-31 nei quarti centrali.

La Dolomiti Energia (sugli scudi Browne e Williams) regge l’urto solo nel primo quarto dopo il quale, colpita dai canestri di Shields (16 punti al 40’) e Punter (13) ma anche dalla maggior coesione difensiva dei meneghini, cede alla distanza.

Decisamente più combattuto invece il match tra Venezia e Sassari che si risolve solo dopo un tempo supplementare in favore della Reyer. A partire meglio in questo caso è la Dinamo (avanti 24-14 dopo 10’) che però, a lungo andare, subisce il rientro prepotente degli orogranata trascinati da Chappell (19 punti alla sirena finale). Il quarto periodo si gioca quindi sul filo dell’equilibrio, una situazione che permane al 40’ grazie alle giocate di Bilan (19 punti e 11 rimbalzi a fine gara per lui) e Watt. Si va così al supplementare dove Venezia sigla il successo 92-91 con i liberi di Daye (12 punti).

Meno emozioni a Bologna dove la Virtus scappa nel secondo tempo distanziando una De’ Longhi buona per due quarti e mezzo. Nei secondi 20’ infatti la truppa di Djordjevic, ispirata da un Gamble da 17 punti e un Belinelli da 16, scava un solco che Treviso, nonostante i canestri di Logan (top scorer per i suoi alla fine con 17 punti), non riesce più a colmare. Finisce così 91-72, un risultato che la formazione di coach Menetti proverà a vendicare in gara 2.

13-05-2021