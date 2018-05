Playoff Serie A, Milano in finale

Milano, grazie alla vittoria su Brescia per 76-70 in gara-4, approda in finale, dove affronterà una tra Venezia e Trento.

Mattatore della serata è il lituano Kuzminskas, che mette a referto 24 punti e trascina i suoi compagni alla finale Scudetto.

Brescia, nonostante la spinta del pubblico, non riesce mai a impattare il risultato. Prova di forza di Milano che mantiene sempre la calma e respinge gli assalti degli uomini di casa.

Ribaltato completamente il fattore campo in questa sfida: gara-1, giocata al Forum di Assago, fu vinta dagli uomini di coach Diana, mentre gara-3 e gara-4 a Montichiari hanno visto uscire vittoriosa la squadra di Pianigiani.

SPORTAL.IT | 30-05-2018 23:55