Pogacar al via dei campionati nazionali

Per il corridore sloveno si tratta di “un ottimo test prima del Tour”

22-06-2023 14:18

Dopo lo stop per la frattura dello scafoide nel corso della Liegi-Bastogne-Liegi, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) torna in gara oggi per partecipare ai campionati nazionali a cronometro. Poi domenica parteciperà alla prova in linea. “Il campionato nazionale – ha dichiarato a Siol – sarà un buon allenamento per me. Il percorso a cronometro è molto buono, è lo stesso del 2020. È una buona preparazione e un ottimo test per verificare le mie sensazioni prima del Tour. Domenica farò la gara su strada per mettere un po’ di velocità nelle gambe subito prima del Tour. Penso che il campionato nazionale sarà un ottimo indicatore di ciò che posso aspettarmi al Tour in termini di cronometro. Avrò un’idea migliore della mia forma nella cronometro”.