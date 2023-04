Pogacar: "Complimenti a Evenepoel, mi ritengo fortunato"

Il campione sloveno al vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi: "Il nostro prossimo incontro richiederà un po’ di tempo".

24-04-2023 16:26

La Liegi-Bastogne-Liegi ha visto trionfare Evenepoel, ma resta il rammarico per la caduta di Pogacar e il conseguente ritiro del campione sloveno. I tifosi avrebbero potuto assistere a una sfida di altissimo livello fino alla fine della Classica, ma così non è stato. Adesso si teme per il fuoriclasse dell’UAE Team Emirates, soprattutto in vista del Tour de France: la sua presenza è più che dubbia.

Nel frattempo, Tadej Pogacar si è mostrato su Instagram: il polso sinistro fasciato e steccato, ma il pollice alto. Il due volte vincitore del Tour de France ha riportato fratture multiple ed è stato operato ieri a Genk. Il fenomeno sloveno è ovviamente rammaricato per quanto accaduto, ma prova a guardare già avanti: “Succede purtroppo. Considerando la gravità della caduta sono stato fortunato, mi ritengo fortunato per tutto il supporto che ho ricevuto”.

Se l’è vista brutta Pogacar dopo l’esplosione della ruota anteriore, ma c’è stata paura anche per Mikkel Honoré. Entrambi infatti si sono schiantati violentemente e lo sloveno ha voluto mandare un messaggio al collega: “Auguro a Mikkel tutto il meglio, è caduto molto più violentemente di me”.

Infine, Pogacar ha reso omaggio a Evenepoel, il vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi: “È difficile descrivere quanto sono felice con tutto il supporto della famiglia, degli amici, del mio team, ma soprattutto del personale ospedaliero che mi ha aiutato così bene. Spero di rivedervi tutti presto. Congratulazioni a Remco per la vittoria, il nostro prossimo incontro richiederà un po’ di tempo”.