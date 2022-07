Pogback! Il francese è a Torino per le visite mediche

08-07-2022 19:17

“Certi amori non finiscono: fanno giri immensi e poi ritornano”, direbbe qualcuno nel veder tornare alla Continassa Paul Pogba. Ed è esattamente quello che è accaduto poco fa: il centrocampista della Juventus sta sostenendo le visite mediche a Torino.

Neanche 24 ore fa è sbarcato in Italia Angel Di Maria, altro ex giocatore del Manchester United e fuoriclasse conclamato, come dimostra ampiamente anche il suo palmarés. Lo stesso discorso si potrebbe benissimo fare per il francese, che però è parso in flessione nelle ultime stagioni, giocando poco con la maglia dei Red Devils.

Massimiliano Allegri ritrova però quello che serve alla sua Juve: fantasia e strappo a centrocampo, tecnica e fisicità, classe e leadership. Pogba non sarà forse più quello venduto proprio allo United per 100 milioni sei estati fa, ma la sua qualità resta indiscussa.

Questo il messaggio – diffuso sui canali social della Juventus – rivolto da Pogba ai suoi tifosi appena atterrato a Caselle: “Sono tornato! Sono molto felice di essere qui, non vedo l’ora di cominciare e di indossare nuovamente la maglia della Juve”.

