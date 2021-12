Pokimane e American Video Game League per una borsa di studio $100.000

02-12-2021 10:15

La società di produzione collegiale American Video Game League (AVGL) ha annunciato una collaborazione con la creatrice di contenuti Imane “Pokimane” Anys. Questa vedrà mettere in palio una borsa di studio dal valore di $ 100.000 per gli studenti coinvolti nei giochi e negli eSports.

Per chi non la conoscesse, Imane Anys, meglio conosciuta con il suo alias online Pokimane, è una vera e propria star di Internet. Anys è meglio conosciuta per le sue live streaming su Twitch, dove conta la bellezza di oltre otto milioni di followers.

Le sue dirette sono focalizzate prettamente su videogiochi, in particolare League of Legends e Fortnite. Inoltre è parte di OfflineTV, un gruppo di creatori di contenuti di intrattenimento sociale online.

Il progetto vedrà entrambe le parti donare $ 50.000, con l’importo diviso tra 10 vincitori che riceveranno $ 10.000 ciascuno in borsa di studio. Ma non finisce qui. AVGL infatti, donerà altri $ 50.000 per i vincitori della borsa di studio, con lo scopo di aiutare gli studenti a pagare le tasse universitarie.

Anys ha parlato dell’annuncio in questo modo: “Con entrambi i miei genitori che sono insegnanti, sono particolarmente orgogliosa di lanciare un’altra borsa di studio per aiutare gli studenti con una passione per il gioco.

“So in prima persona che non è facile bilanciare i compiti scolastici e una carriera di gioco. Spero che questa borsa di studio allevierà lo stress per gli aspiranti creatori e giocatori di contenuti di gioco”.

Secondo il comunicato, questo segna la terza borsa di studio creata da Anys. L’anno scorso, ha donato $ 50.000 a UCI Esports per finanziare una borsa di studio annuale per studenti coinvolti in giochi ed eSport. Inoltre, dovrebbe finanziare borse di studio per studenti STEM attraverso il programma STEM Advantage. Anys ha anche recentemente co-fondato la società di gestione dei talenti e consulenza del marchio RTS, di cui è Chief Creative Officer. L’obiettivo di RTS è quello di “aggiustare ciò che è rotto” quando si tratta di gestione dei talenti e partnership con i marchi nel settore dei giochi e degli eSports.

Le domande per la borsa di studio sono aperte fino al 31 dicembre. I vincitori saranno rivelati all’inizio di febbraio 2022.

Articolo a cura di Francesco Basile

SOCIAL MEDIA SOCCER