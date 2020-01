Polemica date coppa Italia: tifosi Napoli, Lazio e Roma furiosi

Erano previsti per mercoledì 29 gennaio i quarti di coppa Italia (in gara unica) ma si sapeva che le partite sarebbero state spalmate su almeno un paio di giorni. La decisione della Lega di spalmare le 4 gare su tre settimane, anche per agevolare la Rai che potrà mandarle in diretta tutte in prima serata, non è piaciuta a tutti. In particolare l’incontro del San Paolo tra Napoli e Lazio, che si giocherà già martedì prossimo alle 20.45 al San Paolo, ha scatenato molte polemiche sui social.

IL DUBBIO – In fibrillazione i tifosi di tre club: i due coinvolti nell’anticipo, ovvero Napoli e la Lazio, e il terzo incomodo Roma che sospetta imbrogli visto che la domenica successiva c’è il derby.

CONCOMITANZA – Il Napoli giocherà di martedì sera nonostante la domenica ci sia il big-match sentitissimo con la Juve. Due giorni di riposo in meno e probabile scarsa affluenza al San Paolo per due partite che altrimenti avrebbero fatto registrare il tutto esaurito.

LE REAZIONI – Fioccano reazioni inviperite: “Questo anticipo improvviso di Napoli-Lazio , sapendo dell’infermeria piena e che dopo qualche giorno c’è Napoli-Juve è il classico atteggiamento del sistema per favorirli” o anche: “Affidiamoci a qualche santo in quei sette giorni. Grazie Lega Calcio, sempre gentile”.

L’APPELLO – I tifosi azzurri non ci vedono chiaro: Boh, anticipare di una settimana Napoli-Lazio di Coppa Italia nel momento in cui l’infermiera azzurra è piena la vedo una manovra un po’ strana” oppure: “Napoli-Lazio è 10 volte più importante di un Napoli-Juve che per distanza in classifica resta solo una gioia per la tifoseria. Scusate,ma quest’anno la Coppa Italia è VITALE…e dista solamente poche partite”,

IRONIA – C’è chi scrive: “Il più felice del cambio data è Ospina, che avrà subito una nuova occasione per provare a dribblare il capocannoniere del campionato”. Anche a Roma si commenta e c’è divisione tra romanisti e laziali: “Il panzone s’è spostato un’altra partita per non giocarla dopo il derby. Eh ma ce l’hanno tutti con loro”, visto dai tifosi giallorossi mentre la replica dei laziali è secca: “Quindi la Lazio che doveva giocare il 29, gioca il 21, a quattro giorni dal derby e Lotito s’acchitta i calendari? Ma quanto siete stupidi?”.

SPORTEVAI | 16-01-2020 12:04