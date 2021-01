Polonia: Boniek vorrebbe Paulo Sousa nuovo ct della nazionale

Sono passati quasi sei anni da quel lontano 4 ottobre 2015, giorno in cui Paulo Sousa con la sua Fiorentina batteva l’Atalanta per 3-0, conquistando il suo quinto successo consecutivo (il sesto in sette partite) e la vetta della classifica. Poi le cose cambiarono velocemente: dopo la sosta del campionato, arrivarono due sconfitte consecutive e da quel momento le cose cambiarono drasticamente. I viola chiusero al quinto posto in classifica, ben distanti dalla Juventus e dalla zona Champions, ma comunque speravano che il rapporto con il tecnico portoghese sarebbe stato proficuo.

Ma così non fu. Nel 2017 l’allenatore portoghese tentò l’avventura in Cina per assumere la guida del Tianjin Quanjian. Un’esperienza importante e finita dopo meno di un anno, con l’esonero dovuto agli scarsi risultati ottenuti. Dopo l’esperienza cinese, tentò la sorte in Francia sulla panchina del Bordeaux, ma lo scorso 10 agosto dopo aver conquistato un modesto dodicesimo posto, Sousa risolve il contratto per divergenze con la proprietà.

Ora gli si presenta una nuova occasione per trovare stimoli e dimostrare quello che di buono aveva fatto vedere in Italia: il portoghese potrebbe infatti cominciare una nuova avventura come CT della Polonia: è lui il prescelto di Zbigniew Boniek, che spera di ottenere un buon risultato ai prossimi campionati Europei.

OMNISPORT | 21-01-2021 15:54