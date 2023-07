Polveriera Lazio, la confidenza di Sarri a un tifoso riaccende la polemica

Il tecnico biancoceleste è ufficialmente in polemico silenzio, divergenze sul mercato con Lotito e tensione in ritiro

29-07-2023 10:30

Le due facce della Lazio non potrebbero essere più diverse: c’è quella paciosa di Claudio Lotito che ricorda a tutti i suoi successi in ogni campo e assicura che verranno acquistati i giocatori giusti e quella torva di Maurizio Sarri che sta ingoiando in (pubblico) silenzio tra una sigaretta e l’altra.

Lazio, il mercato non convince Sarri

Dopo aver accettato obtorto collo la cessione di Milinkovic-Savic e dopo aver ricomposto l’ennesimo attrito con Luis Alberto Sarri si è trovato spiazzato dalla scelta di Sow Dopo il pasticcio di giovedì, il sì di Lotito e il no di Sarri al suo arrivo fino al dietrofront, è ora il giocatore ad aver preso tempo. Sarri aveva stoppato l’arrivo perché al posto del tuttocampista serbo ritiene debba arrivare un rinforzo di grande valore, un nome. E quel nome sarebbe Piotr Zielinski che però sembra vicino al rinnovo col Napoli.

Sarri risponde a un tifoso sul mercato

Un retroscena sull’umore del tecnico toscano lo rivela il Correre dello sport che scrive: “A fine allenamento, nell’ultimo giorno vissuto ad Auronzo, il tecnico s’è concesso ai tifosi. Bagno di folla e selfie, autografi a raffica. Un tifoso gli si è avvicinato e gli ha detto “almeno due di quei quattro fatteli prendere” intendendo due acquisti. I quattro acquisti, seppure non nominati, possono intendersi Zielinski, Berardi, Ricci e Pellegrini”

“E’ il quartetto indicato da Sarri e su cui insiste nonostante Lotito abbia chiuso ogni possibilità per loro. «No, no. Li voglio tutti e quattro», è stata risposta di Sarri.

Anche senza Tare è guerra fredda in casa Lazio

Si pensava che l’addio di Igli Tare, dopo lustri alla Lazio, avrebbe portato più serenità in casa Lazio visto che i contrasti tra l’ex ds e l’allenatore erano più che frequenti ma a giudicare da quanto si vede la situazione è anche peggiorata. Siamo al 29 luglio e non sembrano esserci colpi in chiusura,