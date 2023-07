Luis Alberto, il post criptico sui social che spaventa i tifosi della Lazio

Il giocatore della Lazio pubblica un post sul suo account Instagram: “C’è un limite oltre il quale la pazienza cessa di essere una virtù” e spaventa i tifosi biancocelesti sul suo futuro

Problemi di contratto, personali o magari con l’allenatore. Il post pubblicato da Luis Alberto ha gettato i tifosi della Lazio in uno stato di agitazione. Il giocatore infatti ha scritto un messaggio sulla sua pagina Instagram che lascia spazio a molte interpretazioni e tante di queste non piacciono ai tifosi biancocelesti.

La pazienza di Luis Alberto è finita: il post sui social

Luis Alberto ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post che recita: “C’è un limite oltre il quale la pazienza cessa di essere una virtù”. Anche lo spagnolo si affida dunque ai social per fare arrivare un messaggio ma ovviamente non è semplice capire a chi sia diretto. Le speculazioni sono cominciate subito e c’è chi sostiene che dietro queste parole ci sia un po’ di insofferenza del giocatore per il suo rinnovo di contratto, con aumento di ingaggio fino al 2027, che però ancora non è arrivato.

Luis Alberto e il rapporto tormentato con Maurizio Sarri

Luis Alberto è uno di quei giocatori che meglio incarna il concetto di genio e sregolatezza; capace di giocate clamorose che illuminano una partita ma anche di momenti “assenza” dal campo. Con Maurizio Sarri non ha mai avuto un rapporto semplice: sia lo spagnolo che il tecnico toscano in più di una circostanza hanno rivelato che trovare un equilibrio ha richiesto tempo con l’allenatore che qualche volta ha dovuto sorvolare su alcune battute dell’andaluso e anche su alcune intemperanze in campo.

Lazio: il mercato non decolla e cresce l’ansia

La Lazio ha chiuso una stagione di ottimo livello, i biancocelesti sono stati dopo il Napoli la grande sorpresa della serie A riuscendo ad agganciare il secondo posto che è valso un’importante qualificazione in Champions. Ma il mercato, almeno al momento, non ha regalato grandi sussulti. E’ arrivato l’attaccante argentino Castellanos, ma è partito una colonna biancoceleste delle ultime stagioni come Milinkovic-Savic.

Al momento sembra completamente scongiurato l’addio di Ciro Immobile in direzione Arabia Saudita ma in entrate era lecito attendersi qualcosa in più. Lotito nelle ultime uscite ha chiesto pazienza ai tifosi, soprattutto dopo che è sfumato anche l’affare Zielinski con il Napoli, ma ora le parole di Luis Alberto tornano ad agitare le acque.

Lazio, ora Lotito mette nel mirino lo svizzero Sow

Le parole di Luis Alberto hanno forse scaturito in maniera indiretta a dare una scossa al mercato biancoceleste. Nelle ultime ore il club del presidente Lotito ha infatti stretto i tempi per il centrocampista svizzero (di origini senegalesi) Djibril Sow, che ha giocato nell’ultima stagione con la maglia dell’Eintracht Francoforte. I biancocelesti avrebbero invece mollato la pista che portava al giapponese Kamada per le richieste troppo alte del suo staff (5 milioni a stagione e 5 milioni di bonus alla firma).

Luis Alberto: la preoccupazione dei tifosi della Lazio

Sui social i tifosi della Lazio sembrano preoccupati, c’è chi come Simeone prova a riportare la calma: “Non avete perso tempo, se il rinnovo glielo ha promesso e ne ha parlato in un’intervista non si mangerà la parola”. C’è Ale che prova a metterla sull’ironia: “Luis Alberto con una storia ha fatto smuovere il mercato e non vogliamo aggiungergli i soldi di Tare allo stipendio?”. E c’è chi se la prende con il calciatore: “Contratto in scadenza nel 2025, una promessa di rinnovo che come sempre verrà mantenuta, una rosicata inutile per un tuo compagno che era senza contratto. Sarai matto e forte ma sei pure un po’ str…o”.