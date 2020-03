Polverone Ravezzani su Rugani e Juve, è bufera

È un fiume in piena Fabio Ravezzani alla notizia della positività di Daniele Rugani al test sul coronavirus covid-19. Subito dopo la nota della Juventus, sono tanti i post su Twitter del giornalista. In rapida successione. Un vero e proprio polverone, che non nasconde i suoi intenti polemici e che determina una vera e propria bufera social.

La foto

Il primo Tweet è dedicato alla foto di gruppo postata dalla Juventus sui propri canali ufficiali subito dopo la vittoria sull’Inter, in cui il difensore – dopo abbracci, strette di mano e feste collettive – è pericolosamente vicino ai compagni di squadra: “Rugani positivo al Coronavirus. Folle la foto di gruppo dopo la vittoria con l’Inter (c’era anche lui). La stagione Juve finisce anzitempo. Almeno per le prossime 4 settimane”.

La voce

Quindi Ravezzani scrive un secondo post, dedicato invece a una voce molto insistente e ugualmente preoccupante, senza però dare alcuna indicazione: “Voci insistenti di un altro giocatore molto importante contagiato in serie A oltre a Rugani“.

Stagione e conti compromessi

Il terzo messaggio su Twitter è poi una riflessione amara sull’attuale momento della Juventus: “Avere la squadra in quarantena, il campionato sospeso, e la Champions ormai compromessa rappresenta un danno devastante per il conto economico della Juve che da 2 anni a questa parte ha fatto una scommessa molto pericolosa con l’esplosione del costo ingaggi”.

L’ultimo Tweet

Finita? Non ancora. Iniziano ad arrivare critiche per i post precedenti e allora Ravezzani passa al contrattacco con un altro messaggio infuocato: “Dire che l’epidemia di Coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia si può. Ma per qualche deficiente dire che nello specifico crei gravissimo danno economico alla Juve diventa un’offesa. Auguri a Rugani e tutti i malati di pronta guarigione. Per fortuna quasi tutti ce la fanno”.

Le reazioni

Marea di reazioni ai Tweet in serie del giornalista. Quasi tutte indignate e polemiche. “Si allenano tutti i giorni….sono a contatto sempre. La foto di gruppo è l’ultimo dei problemi…purtroppo”, scrive Anna. Un altro follower bacchetta invece la corsa al pettegolezzo: “Voci insistenti? O si ha le notizie certe o non si parla. Giornalisti 2020”. E Cristina incalza: “Ma fino a ieri non era lei che diceva che i giocatori sono super controllati e non corrono rischi?”.

I conti della Juve

Ma il messaggio che indigna di più, soprattutto per la tempistica e l’inopportunità del momento, è quello sulla stagione bianconera compromessa e con i conti in deficit. Il pensiero di Vincenzo racchiude il sentimento di molti: “A parte che tifo Milan, questo commento in questa situazione è SCANDALOSO. Ci sono diverse vite di mezzo, tra calciatori dipendenti ecc. e lei fa la disamina del bilancio della Juventus. Provo vergogna per lei!”. Anche Carlo non nasconde il disappunto: “Mi sembra un commento inappropriato e inopportuno. Un bel tacer non fu mai scritto”. E dopo l’ultimo messaggio di Ravezzani, Ricky puntualizza: “C’è sempre un momento giusto per tutto… Lei l’ha mancato!!!”.

