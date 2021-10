Possibile rivoluzione nel calcio: al vaglio l'idea di un intervallo da 25 minuti

19-10-2021 12:41

” Tutti a prendere un tè caldo”: o magari qualcosa in più. Perché in futuro una delle regole storiche del calcio potrebbe cambiare.

L’IFAB, organo internazionale che può stabilire qualsiasi modifica nel mondo del calcio, a livello internazionale e nazionale, potrebbe rivedere il concetto di “intervallo”, rinnovandolo.

Secondo quanto raccolto da “Calcio e Finanza”, l’IFAB nella riunione del prossimo 27 ottobre discuterà della proposta della CONMEBOL di allungare il periodo dì intervallo tra i due tempi da 15 a 25 minuti.

L’idea è nata come suggerimento per le competizioni come la Copa Libertadores, per consegnare maggior tempo di riposo ai giocatori.

Un tentativo è già stato fatto in passato, con la proposta della FIFA di allungare l’intervallo da 15 a 20 minuti: l’idea ricevette una bocciatura.

Tra i temi che verranno affrontati anche quelli relativi alle proposte circa il posizionamento del portiere durante un rigore (almeno un piede dietro o sulla linea) e lo sviluppo del VAR alla portata dei campionati minori.

