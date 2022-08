Pozzecco alla vigilia di Francia-Italia: "Dovremo saper soffrire"

16-08-2022 11:54

Archiviata la gara di Bologna, persa 78-77 dopo un overtime davanti a quasi 6000 spettatori, l’Italia è volata a Montpellier per la rivincita con la Francia, gara numero 100 della storia tra le due nazionali. Sarà la seconda amichevole degli azzurri in questa estate ricca di impegni, tra qualificazioni alla World Cup 2023 ed Eurobasket 2022, al via tra poco più di due settimane.

Il gruppo Azzurro ha preso il volo per Montpellier, dove scenderà in campo questa sera alle 20.30. Prima di partire per la trasferta, sono arrivate le parole di Gianmarco Pozzecco: “Veniamo da due giorni di stop necessari. La gara di Bologna ci ha regalato tanti segnali positivi e domani dovremo far vedere che sappiamo soffrire. Sarà una partita complicata e totalmente diversa. Dovrò provare situazioni meno collaudate ma stimo i miei giocatori e sono certo che la Francia non si sbarazzerà facilmente dei miei ragazzi”.

Poi il CT ha aggiunto: “Non sarà del match Gigi Datome, a riposo precauzionale per un leggero affaticamento”. Quindi gli azzurri saranno senza il capitano, oltre che John Petrucelli, tagliato dopo la sfida di venerdì scorso: potrebbero trovare qualche minuto Amedeo Della Valle e Tommaso Baldasso, fuori contro la Francia al pari del già citato Petrucelli.

Il Poz dovrà ancora effettuare due tagli. A rischio proprio le guardie di Brescia e Milano, ma anche Giampaolo Ricci e Amedeo Tessitori – tra gli altri – potrebbero rischiare di essere esclusi dai 12 che prenderanno parte alla rassegna continentale di settembre.