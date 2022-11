Pozzecco: "Banchero? Se necessario dormo a casa sua"

11-11-2022 13:50

Il commissario tecnico della Nazionale italiana di basket Gianmarco Pozzecco in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato dell’incontro programmato con la stella della NBA Paolo Banchero, per convincerlo definitivamente a vestire l’azzurro in vista dei Mondiali.

“Andrò a trovarlo a Orlando i primi di dicembre col Presidente Petrucci e il dg Trainotti. Saranno 4 giorni intensi, se necessario andrò a dormire a casa sua. Lo seguo, di lui mi colpisce la capacità di mescolare al meglio disciplina, umiltà e autostima”, sono le parole del ct riportate dalla Gazzetta dello Sport.