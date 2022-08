Pozzecco: "Non allenerò a lungo. Italia? Obiettivo creare entusiasmo"

27-08-2022 16:44

A “Sportweek”, il ct dell’Italbasket Pozzecco ha parlato del suo sogno realizzato, ovvero quello di allenare la Nazionale: “Non pensavo a una responsabilità così grande. Ho la testa di un bambino e vedo sempre il lato positivo, ludico, delle cose. Poi mi accorgo che la realtà è sempre più complessa di come l’avevo immaginata. Il mio è un ruolo istituzionale, le responsabilità sono maggiori e più alte rispetto a quelle che hai in un club”.

Per Pozzecco questo incarico è la chiusura del cerchio: “Anche perché non credo che allenerò ancora per molto. Non ho le energie per farlo a lungo. E poi la Nazionale era appunto l’aspirazione massima, e l’ho raggiunta relativamente in fretta. Non so quanti allenatori abbiano il mio stesso rispetto verso i giocatori italiani: sono convinto che possano giocare contro chiunque. Seconda cosa, sono stato l’unico giocatore in Italia a essere escluso per due volte immeritatamente dalla Nazionale, nel ’99 e nel 2003. Ero più forte di quelli convocati al mio posto, ma meno alienabile e più scomodo. La sofferenza per quelle due esclusioni fa sì che ora viva con ancora maggiore responsabilità il mio ruolo”.

Infine, Pozzecco ha analizzato la sua Italia e i prossimi obiettivi: “Difficile da allenare perché sono giocatori fatti e finiti, c’è poco da costruire. Potrei avere 12 fenomeni, ma essere privo di un centrocampista o un attaccante. All’Europeo conterà molto la fortuna, beccare l’incrocio giusto con un avversario meno forte. L’obiettivo minimo è creare entusiasmo, soprattutto giocando in casa. La gente percepisce quando si gioca con passione e condivisione”.