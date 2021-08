Pozzovivo, sfortuna infinita: ginocchio fratturato alla Vuelta Burgos

Nuovo, brutto infortunio per Domenico Pozzovivo.

Sono infatti gravi le conseguenze della caduta subita dal 38enne scalatore del Team Qhubeka NextHash durante la terza tappa della Vuelta Burgos.

Il lucano era riuscito a portare a termine la frazione, seppur attardato, ma gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una frattura al ginocchio sinistro.

Stagione quindi finita e probabile operazione in vista. Questo il comunicato della squadra sudafricana su Twitter: “L’atleta dopo la tappa di ieri ha ricevuto delle cure mediche in ospedale e gli è stata riscontrata una fratutra al ginocchio sinistro che continuerà ad essere monitorata”.

Prosegue quindi l’onda lunga della sfortuna per Pozzovivo che, già reduce da un gravissimo incidente in allenamento nel 2019, con fratture plurime a gambe e braccia, era stato costretto al ritiro dopo la sesta tappa del Giro d’Italia 2021, anche in quel caso a causa di una caduta.

