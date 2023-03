Prandelli assolve Vlahovic: “E' un grande giocatore”

L'allenatore precisa: “I rigori si possono sbagliare, ma lui ha reagito benissimo nei 15 minuti successivi”

13-03-2023 11:19

Cesare Prandelli, ex commissario tecnico dell’Italia, a Radio Anch’io Sport, ha commentato la prestazione di ieri di Dusan Vlahovic contro la Sampdoria: “I rigori si possono sbagliare, ma la reazione che ha avuto nei 15 minuti successivi è stata da grande giocatore. Ha tentato di fare gol in tutti i modi, è stato anche sfortunato”. Prandelli aveva lanciato l’attaccante serbo della Juventus ai tempi della Fiorentina: “Io penso sia un giocatore molto forte. Il problema è generale, di squadra. I momenti difficili ci sono per tutti, ma sottolineo ancora la reazione dopo il rigore”. “I giovani della Juve son tutti molto interessanti, ma quello che ha più tecnica e qualità è Fagioli. Un giocatore molto interessante”.