Premier League, 27° giornata: torna in campo Eriksen, Kulusevski segna

26-02-2022 18:40

Si sono giocate nel pomeriggio alcune gare della 27° giornata di Premier League. La notizia del giorno è ovviamente il ritorno in campo di Christian Eriksen 259 giorni dopo l’arresto cardiaco che lo aveva colpito nel corso della gara di Euro2020 contro la Finlandia.

Il Brentford, nuovo club del danese, ha però perso in casa 2-0 contro il Newcastle con le reti di Joelinton e Wilock.

Ne fa quattro invece il Tottenham contro il Leeeds del loco Bielsa, ora davvero preoccupato per la lotta retrocessione. In gol Doherty, Kulusevski (al secondo gol in tre gare), Kane e Son.

Pareggi per Manchester United (che non va oltre lo 0-0 a Old Trafford contro il Watford) e Crystal Palace (fermato sull’1-1 a Londra dal Burnley mattatore degli Spurs nel turno precedente). Vince invece l’Aston Villa in trasferta sul campo del Brighton, con le reti di Cash e Watkins.

OMNISPORT